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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 17:46 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌至盘中低点，因英国建筑业PMI逊于预期

路透伦敦3月4日 - 英镑兑美元周一跌至盘中低点，稍早英国公布的建筑业采购经理人指数(PMI)弱于预期，加重了市场对于英国经济可能再度陷入衰退的担忧。

英镑兑美元 日内下滑0.2%至盘中低点1.5000美元，数据公布前为1.5052。

欧元兑英镑 日内接近持平，报0.8653英镑。(完)

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