《中国企业债发行日程表》－3月4日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *精工控股集团 4.5 5 6.50% AA 3/5-3/8 浙商证券 （由精功集团提供担保） =================================================================================== *乌鲁木齐高新区 10 7 6.18% AA 3/5-3/8 宏源证券 国资投管公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *上海奉贤南桥 6.5 7 6.25% AA 3/5-3/11 东吴证券 新城建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *三明城建 18 7 6.40% AA 3/5-3/11 兴业证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地提供担保) 国开证券 =================================================================================== *南京国资集团 35 7 簿记区间5.1%-5.8% AAA 3/6-3/12 华泰联合证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） 30 10 簿记区间5.3%-6.0% （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金） =================================================================================== 江阴高新区 8 7 6.60% AA 2/27-3/5 华英证券 投资开发 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 四川港航开发 7 7 前五年6.15% AA- 3/1-3/5 平安证券 (第五年末附发行人和投资者选择权/四川交通投资提供担保) =================================================================================== 江门滨江建投 12 7 6.60% AA 2/28-3/6 国金证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 广州越秀集团 28 7 前五年5.20% AAA 2/28-3/6 广州证券 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) 银河证券 =================================================================================== 贵阳城投 6 7 6.20% AA 2/28-3/6 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 余姚经开建投 10 7 6.75% AA- 3/4-3/6 浙商证券 （第3-7年末每年偿还20%本金/余姚水资源投资开发公司提供担保） =================================================================================== 福清国投 10 8 6.66% AA 3/1-3/7 兴业证券 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿最后25%本金/以土地使用权及子公司股权提供担保） =================================================================================== 绍兴交通 15 7 6.00% AA 3/4-3/8 国信证券 投资集团 (第五年末附附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽; 审校 曹巍浩)