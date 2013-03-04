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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 17:52 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元跌至日低，此前公布的投资者信心数据欠佳

路透伦敦3月4日 - 欧元兑美元周一跌至日低，距离两个半月低点不远，因欧元区SENTIX投资者信心指数大降，并使得欧洲央行可能近期降息的臆测升温。

欧元 跌0.3%至1.29825美元，距离周五触及的两个月低点1.2966不远，据传在1.2950有期权障碍。(完)

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