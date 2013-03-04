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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 18:03 BJT

英国金融：央行虽祭出刺激银行放款措施，但银行仍缩减放款

路透伦敦3月4日 - 英国央行周一公布：

* 2012年第四季放款融资计画的净放款为负24.25亿英

* 英国银行业者自放款融资计画推出以来已经动用138.32亿英

* 自2012年8月放款融资计画推出以来，英国银行业者放款净减少15.02亿英镑

此外，英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔表示：

* 在英国央行取得2013年数据之前，不预期英国整体放款回

* 抵押贷款活动似乎的确开始复苏 (完)
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