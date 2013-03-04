中港股市：沪深300指数创28个月来最大单日跌幅，港股亦收低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月4日 -
“周五晚间公布的政策非常重大，超乎许多市场人士的预期，”交银国际首席中国策略师洪灏表示。
“我们正处于高风险区。我不会建议客户近期增加风险仓位，因地产是一个庞大的产业。这会对经济中其他产业产生扩散效应。”
万科 及保利地产 双双跌停。华润置地 重挫8.9%。
中资银行股也受到瑞银调降评级的冲击。瑞银分析师认为，1月信贷增长创纪录，可能引发信贷在今年第二季收紧,这将比原先预期的时间更早。
“短线市场受政策影响较大，地产、建材、金融等权重股承压令市场明显进入调整期。”华西证券分析师毛胜称。
他并指出，3月到二季度大盘或将面临调整期，而在二季度数据好于预期之前，预计市场的避险情绪将有所上升。不过，短线沪指2,234点附近仍存技术性支撑。
上证金融地产行业指数 收盘大挫9.25%。其中，首开股份 等多只地产相关股票跌停，房地产股龙头股万科 亦跌停，收报10.84元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。