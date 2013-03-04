中港股市：沪深300指数创28个月来最大单日跌幅，港股亦收低

路透3月4日 -

“周五晚间公布的政策非常重大，超乎许多市场人士的预期，”交银国际首席中国策略师洪灏表示。

“我们正处于高风险区。我不会建议客户近期增加风险仓位，因地产是一个庞大的产业。这会对经济中其他产业产生扩散效应。”

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中资银行股也受到瑞银调降评级的冲击。瑞银分析师认为，1月信贷增长创纪录，可能引发信贷在今年第二季收紧,这将比原先预期的时间更早。

“短线市场受政策影响较大，地产、建材、金融等权重股承压令市场明显进入调整期。”华西证券分析师毛胜称。

他并指出，3月到二季度大盘或将面临调整期，而在二季度数据好于预期之前，预计市场的避险情绪将有所上升。不过，短线沪指2,234点附近仍存技术性支撑。