中国金融： 银行设立基金公司试点范围扩大，城商行首次入围--银监会

路透北京3月4日 - 中国银监会周一表示，将进一步扩大商业银行设立基金管理公司的试点范围，城商行首次进入试点范围。

银监会网站刊发新闻稿援引银监会主席尚福林称，此次再次扩大试点，是在审慎评估了前期工作的基础上作出的安排，并将对相关政策进行了适当调整。一是要加强风险隔离的制度建设；二是允许申请设立基金公司的银行自主选择合作伙伴；三是要合理设计股权结构。

2005年，中国人民银行、银监会、证监会启动了商业银行设立基金管理公司试点工作，工行 、建行 、交行 成为首批的三家试点银行。2007年，经国务院批准，监管部门扩大试点范围，截至目前，商业银行控股的基金管理公司已有8家，管理的基金资产规模近5,000亿元人民币。

新闻稿称，目前银监会已同意兴业银行 、北京银行 投资设立基金公司事宜，两家银行正在履行其他行政许可程序。

稍早有媒体报导称，监管部年初已听取兴业银行、北京银行、上海银行、宁波银行 和南京银行 五家商业银行设立基金管理公司筹备进展情况汇报，预计商业银行设立基金管理公司试点扩大工作将于近期取得实质性进展。

2012年中国公募基金整体资产规模实现大幅增长，年末基金资产净值合计升至2.87万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。在规模整体大幅回升的同时，银行系基金公司出现规模“大跃进”。

尚福林称，扩大银行设立基金公司试点范围，将改善社会融资结构，提高直接融资比例，改善间接融资比例过高情况；将推进银行的发展转型，提高银行资产管理业务发展能力；也为投资者提供更多的投资渠道。

同日，银监会网站刊发另一则新闻稿引述尚福林在银监会党委传达学习十八届二中全会精神时强调，高度重视金融领域存在的风险隐患，坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。当前，要重点防控好平台、房地产、企业集群和产能过剩行业等领域的信用违约风险，理财、代付以及银证、银基、银保、银信等合作类交叉性业务领域的表外业务关联风险，影子银行、民间融资和非法集资等领域外部风险传染。

他并表示，在支持经济发展方面要坚持扩大内需，正确引导信贷投向，推动降低企业融资成本，确保信贷资金投入实体经济，着力加强对重点领域和薄弱环节的信贷支持，着力推动经济发展方式转变和产业结构战略性调整，做好城镇化配套金融服务，支持实体经济持续健康发展。（完）

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