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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 18:04 BJT

台湾债市：102/6期10年公债中，证券业买超19亿台币

路透台北3月4日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/6
 交易资料如下：（单位：亿台币）
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       23.00       33.00      -10.00
     票券业        0.00        9.00       -9.00
     证券业       33.50       14.50      +19.00
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