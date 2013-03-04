路透基点：奇瑞与捷豹路虎合资项目寻求39亿元人民币贷款－RLPC

路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司正在筹办一笔39亿元人民币(6.26亿美元)10年期融资案，用于一座新车厂的第一阶段工程。

奇瑞捷豹路虎是由中国奇瑞与印度塔塔汽车全资子公司捷豹路虎(Jaguar Land Rover，JLR)各持股50%成立的合资项目，将在中国生产JLR品牌汽车及合资自主品牌的新车款。

奇瑞捷豹路虎的基地设于江苏省常熟，据当地银行界消息人士指出，公司已委托中国工商银行安排融资案。消息人士称，中国银行及中国进出口银行有可能以共同主办行头衔加入。

另外多家大型国有银行也在争取授信批准加入。

目前正在敲定融资条款。一名消息人士表示，贷款将以奇瑞捷豹路虎的资产抵押，但两家母公司不太可能提供担保。

先前曾报导(2012年5月3日)奇瑞与多家银行洽谈，欲为这家合资事业办理约60亿元人民币贷款。当地银行界消息人士表示，可能会为新厂的第二阶段工程进行另一轮筹资。

根据奇瑞去年发布的公司新闻稿，合资车企9月获得中国监管当局审批通过后，新厂在2012年11月18日正式奠基。