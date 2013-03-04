路透基点：奇瑞与捷豹路虎合资项目寻求39亿元人民币贷款－RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司正在筹办一笔39亿元人民币(6.26亿美元)10年期融资案，用于一座新车厂的第一阶段工程。
奇瑞捷豹路虎是由中国奇瑞与印度塔塔汽车全资子公司捷豹路虎(Jaguar Land Rover，JLR)各持股50%成立的合资项目，将在中国生产JLR品牌汽车及合资自主品牌的新车款。
奇瑞捷豹路虎的基地设于江苏省常熟，据当地银行界消息人士指出，公司已委托中国工商银行安排融资案。消息人士称，中国银行及中国进出口银行有可能以共同主办行头衔加入。
另外多家大型国有银行也在争取授信批准加入。
目前正在敲定融资条款。一名消息人士表示，贷款将以奇瑞捷豹路虎的资产抵押，但两家母公司不太可能提供担保。
先前曾报导(2012年5月3日)奇瑞与多家银行洽谈，欲为这家合资事业办理约60亿元人民币贷款。当地银行界消息人士表示，可能会为新厂的第二阶段工程进行另一轮筹资。
根据奇瑞去年发布的公司新闻稿，合资车企9月获得中国监管当局审批通过后，新厂在2012年11月18日正式奠基。
奇瑞指出，这个合资项目总投资金额为109亿元人民币，还将建设联合研发中心、引擎生产基地，2014年投产。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。