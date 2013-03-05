《交易视点》中国中高等级信用利差下行空间有限，需警惕资金面风险－中信

路透北京3月5日 - 中国中信证券最新发布的信用产品月报认为，资金面可能将继续主导市场走势，因而需警惕资金面波动风险。而考虑到央行可能无意营造极度宽松的资金面，相对较低的估值使得中高等级信用利差继续缩窄的空间有限。

不过，对于低评级品种来说，信用资质的改善以及道德风险预期的增强则可能推动利差收窄。

**3月信用产品供给或有一定程度冲高**

受春节因素影响，2月份信用债供给有所下降，但仍较往年春节所在月份明显偏高，我们预计3月份信用产品供给可能有一定程度冲高，主力仍将是企业债、中票、私募票据等中长期品种，当月净发行量预计在3000亿元，1季度净发行量将接近6700亿元。

**资金面将保持相对均衡**

对于流动性的未来走势，在央行公开市场操作的维持下，我们仍然认为资金面将保持相对均衡的状态，但是需要警惕资金面波动的风险，一方面，高额的外汇占款等因素可能难以持续，对于资金面难以形成长期的支撑，而另一方面，过度宽松的资金面并非央行的政策目标，央行对于SLO工具的谨慎态度也在一定程度上印证了这一点，而房地产等资产价格的上行也一定程度上限制了货币政策宽松的力度。

因此需要关注3月份央行将资金面维持适度偏紧状态的可能性，对于信用市场来说，如果投资者对于资金面过度宽松预期有所修正，则对于市场可能带来的一定的负面冲击。

**经济持续弱复苏**

从经济基本面看，由相对较高规模的社会融资总量所支撑的内需回暖可能仍将持续，PMI和发电量等数据虽然有一定波动，但可能更多是季节性因素所致，宏观经济整体将继续保持弱复苏状态。

从通胀看，2月份CPI可能上行至3%左右，但之后可能会持续在低于3%的水平波动；同时需要关注欧美宽松政策波动、国内房地产等资产价格上涨制约政策宽松力度等因素的影响；

总体来看，相对较弱的复苏和相对较低的通胀水平使得短期内市场对于基本面因素的反应可能仍将处于相对不敏感的状态。

**中高等级信用利差下行空间有限**

在政策适度放松、经济逐渐复苏的环境下，企业整体信用资质继续改善的概率较高，考虑到AA、AA+及AAA间的中长期等级间利差已经收窄至20-30BP左右的较低水平，继续缩窄的空间有限，但是对于AA-及以下评级品种来说，由于目前利差水平较高，随着信用资质的改善，可能仍然存在一定的下降空间。

总体来看，在经济增长和通货膨胀绝对水平仍然处于低位、且信用资质趋于改善的情形下，市场对于经济基本面和信用风险的敏感性可能仍然相对较低，资金面可能将继续主导市场的走势，考虑到央行可能无意营造极度宽松的资金面，在当前的资金利率水平下，相对较低的估值使得中高等级信用利差继续缩窄的空间有限，可能将继续维持低位震荡，但是对于低评级品种来说，信用资质的改善以及道德风险预期的增强可能推动利差的收窄。

从风险看，需要警惕资金面波动的风险，如果央行因资产价格上涨的压力维持资金面处于适度偏紧的状态，则可能对市场形成一定压力；另一方面，如果因国内政策微调及海外因素变动对于基本面形成负面影响，则可能对市场形成一定的利好。(完)