重温稿-路透调查：台湾2月CPI增幅料升高，出口料转为下滑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 预估中值显示，出口料下滑9.75%，上月为增长21.80%
* 进口料下滑6.8%，上月为增长22.30%
* 贸易收支料为顺差19.2亿美元，上月为顺差4.7亿美元
* 贸易数据将在3月7日周四0800GMT公布
* CPI料较上年同期成长2.7%，上月为成长1.15%
* CPI将在3月5日周二0030GMT公布
路透台北3月4日 - 台湾2月出口料较上年同期下滑9.75%，受农历春节长假影响，但最大贸易伙伴中国的需求稳定，仰赖出口的台湾经济料仍维持在温和复苏轨道上。
路透调查的预估中值显示，台湾2月进口料较上年同期下滑6.80%，亦受到2月工作天数减少影响。
此外，2月消费者物价指数(CPI)料较上年同期增长2.7%，高于1月的年增1.15%，因食品和其他物品价格在年节假期前扬升。
分析师预期物价压力上扬的情况短暂。台湾央行和分析师仍维持对2013年通货膨胀率将在2%下方的看法。
去年农历春节落在1月，但今年落在2月，扭曲了经济趋势。反映这项不确定性，分析师对2月贸易数据的预估差异甚大。
1月出口较上年同期增长21.8%，进口则增长22.3%。
经济部上周表示，1月和2月整体外销订单料较上年同期增加5%。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。