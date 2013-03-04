重温稿-路透调查：台湾2月CPI增幅料升高，出口料转为下滑

* 预估中值显示，出口料下滑9.75%，上月为增长21.80%

* 进口料下滑6.8%，上月为增长22.30%

* 贸易收支料为顺差19.2亿美元，上月为顺差4.7亿美元

* 贸易数据将在3月7日周四0800GMT公布

* CPI料较上年同期成长2.7%，上月为成长1.15%

* CPI将在3月5日周二0030GMT公布

路透台北3月4日 - 台湾2月出口料较上年同期下滑9.75%，受农历春节长假影响，但最大贸易伙伴中国的需求稳定，仰赖出口的台湾经济料仍维持在温和复苏轨道上。

路透调查的预估中值显示，台湾2月进口料较上年同期下滑6.80%，亦受到2月工作天数减少影响。

此外，2月消费者物价指数(CPI)料较上年同期增长2.7%，高于1月的年增1.15%，因食品和其他物品价格在年节假期前扬升。

分析师预期物价压力上扬的情况短暂。台湾央行和分析师仍维持对2013年通货膨胀率将在2%下方的看法。

去年农历春节落在1月，但今年落在2月，扭曲了经济趋势。反映这项不确定性，分析师对2月贸易数据的预估差异甚大。

1月出口较上年同期增长21.8%，进口则增长22.3%。