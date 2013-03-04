香港金融：证监会终身禁止前摩根士丹利高层杜军重投业界

路透香港3月4日 - 香港证监会周一称，就中信资源 的股份进行内幕交易展开的刑事法律程序已结束，现对前摩根士丹利 高层杜军采取纪律处分行动，决定终身禁止杜军重投业界。

证监会在一份声明中称，证监会认为杜军并非获发牌的适当人选，因考虑到杜军违背了客户及雇主对他的信任和信心，以及杜军的刑事定罪判决及他的不当行为与其作为持牌人的适当人选资格的直接相关性。

声明并称，“内幕交易损害市场的廉洁稳健，是非常严重的失当行为，证监会必须向市场传达有力的阻吓讯息，防止其他从业员作出类似行为。”

杜军案是历来内幕交易案件中最高的刑罚。杜军于2007年2月15日至4月30日期间，曾先后九次买入合共2,670万股中信资源的股份，涉资达8,600万港元。他当时是摩根士丹利一个工作小组的成员，负责向中信资源就收购中国油田资产的建议交易提供意见。

区域法院于2009年裁定杜军多项内幕交易罪名成立，并监禁7年及罚款2,330万港元，杜军不服上诉，去年上诉法庭维持杜军9项内幕交易罪名成立的裁决，但更改监禁刑期为6年，罚款额则降至168.8万港元。

证监会此前就其对杜军提出的民事申索聆讯余下应采取的步骤，寻求法院指示。（完）

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