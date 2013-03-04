路透基点：达迈科技首次联贷案展开筹组－RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，聚醯亚胺薄膜厂商－台湾上市公司达迈科技首次办理联贷的15亿台币(5,100万美元)五年期贷款案，已由第一银行展开筹组。
这项贷款分为：A部分5.50亿台币定期贷款，用于再融资；B部分5亿台币定期贷款，用于资本支出；C部分4.50亿台币循环贷款，用于营运资本。A部分及B部分以厂房及设备抵押。
定期贷款部分利率为商业票据次级市场利率加码80个基点，无担保的循环贷款部分利率按相同基准利率加码85个基点。贷款的三个部分皆设有税前保底利率1.65%。
以三个层级邀请银行参贷。承诺3亿台币或以上者，获得先付费用15个基点及牵头行头衔；承诺2-2.99亿台币者，获得费用8个基点及共同主办行头衔；承诺1.5-1.99亿台币者，获得费用5个基点及经理行头衔。
定期贷款分七期每半年不等额偿还，宽限期两年。
回覆期限为3月底。(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。