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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行Shibor浮息债利差或低于二级，资金价格下行空间料有限

* 招标品种: 国开行第10-13期浮息债首次增发

* 利率基准：三个月shibor

* 期限：1/3/5/7年

* 招标上限：除五年为60亿元外，其余均为50亿元

* 招标时间: 1/3年 周二(5日)9:30-10:30

* 7/10年 周二(5日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: -68bp至-49bp；-19bp至-5bp；6bp-19bp；29bp-40bp

* 预测均值: -57bp；-12bp；13bp；35bp

路透上海3月4日 - 中国国家开发银行 周二将首次增发Shibor基准的四期浮息债(市场戏称“F4”)。路透调查显示，此前公开市场操作重启正回购，显示央行不会放任资金面长期过于宽松，未来资金价格下行空间或有限。加之浮息债短久期优势依旧吸引需求，预计明日浮息债利差有望低于二级市场。

业内人士周一透露，中国公开市场一级交易商本周可上报七天及14天逆回购，以及28天正回购需求。上周三因资金极为吃紧，央行一度临时新增逆回购需求，但周四却爽约未现。不过央行行长周小川表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

北京一大型券商分析师认为，明天国开浮息债需求应会不错。“ Shibor利率比较稳定，下降空间有限。而且（浮息债）久期偏短，收益率和久期的性价比较高。”

是次增发债的标的券相应估值 、 、130211 收益率分别为3.3447%、3.7732%、4.0307%和4.2664%，对应利差各为-53.53bp、-10.68bp、15.07bp和38.64bp。

三个月期Shibor曲线 显示，该期限价格自2011年6月下旬达到逾6%水平，为阶段高位；去年7月至今，则基本徘徊在3.6%-4.0%区间。

国开行第10-13期债首次发行时，利差分别为-50bp、-1bp、19bp和38bp。是次增发具体条款如下:

第10期第一次增发 第11期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 3月5日9:30-10:30 3月5日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 2月1日 2月1日

缴款日 3月7日 3月7日

分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日

上市日 3月11日 3月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 无 债券面值的0.05%

发行人增发权利 保留 保留

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第12期第一次增发 第13期第一次增发

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招标量 不超过60亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 3月5日9:30-11:10 3月5日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 2月1日 2月1日

缴款日 3月7日 3月7日

分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日

上市日 3月13日 3月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易，同时国开行保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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