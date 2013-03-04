香港个股：北控集团在中国燃气落实发行新股前，增持后者股份至21.12%

路透香港3月4日 - 中国燃气 的高管此前透露正在着手向中国石化 发行新股事宜，据联交所周一的资料显示，北控集团近日增持中国燃气股份至21.12%。

资料显示，北控集团于2月28日按每股6.74港元,在场外购入中国燃气7,500万股股份，涉资逾5亿港元；本次增持后，其持股比例由19.48%升至21.12%，为单一最大股东。

中国燃气去年力抗中石化与新奥能源 敌意收购时，北控集团不断在市场上增持中国燃气的股份，惟动机始终未明。其后竞意收购案结束，中国燃气与中石化“和好”，并展开战略合作商谈。

据中国燃气首席财务官梁永昌此前向记者表示，该公司已基本落实与中石化在天然气和液化石油气的业务战略合作，惟向中石化发行新股细节尚未谈妥。

中国燃气今天收跌0.12%，报8港元；过去一个月累计升近22%。（完）