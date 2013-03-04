香港个股：北控集团在中国燃气落实发行新股前，增持后者股份至21.12%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 中国燃气 的高管此前透露正在着手向中国石化 发行新股事宜，据联交所周一的资料显示，北控集团近日增持中国燃气股份至21.12%。
资料显示，北控集团于2月28日按每股6.74港元,在场外购入中国燃气7,500万股股份，涉资逾5亿港元；本次增持后，其持股比例由19.48%升至21.12%，为单一最大股东。
中国燃气去年力抗中石化与新奥能源 敌意收购时，北控集团不断在市场上增持中国燃气的股份，惟动机始终未明。其后竞意收购案结束，中国燃气与中石化“和好”，并展开战略合作商谈。
据中国燃气首席财务官梁永昌此前向记者表示，该公司已基本落实与中石化在天然气和液化石油气的业务战略合作，惟向中石化发行新股细节尚未谈妥。
中国燃气今天收跌0.12%，报8港元；过去一个月累计升近22%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。