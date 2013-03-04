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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 21:12 BJT

美国经济：经济仍需有力的激励举措－FED副主席

3月4日 - 美联储副主席叶伦周一称：

* 就业仍远低于衰退前的峰值，反应出经济走势仍远低于潜能

* 久拖不决的经济疲势势必会损及未来几年的经济生产潜能

* 美联储认为失业率只会逐步下滑，到2014年底将降至7%(完) (编译 王丽鑫; 审校)
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