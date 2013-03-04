路透基点：阿里巴巴计划贷款多至80亿美元，以对现有贷款进行再融资

路透香港3月4日 - 消息人士称，中国电子商务巨擘阿里巴巴集团回返债市，计划融资多至80亿美元对现有贷款进行再融资。该公司在不到一年前获得40亿美元贷款。

据说，阿里巴巴已与借款方接洽，寻求贷款建议。所筹集的资金将用于对去年到位的40亿美元款贷进行再融资，并为履行去年5月与雅虎达成的71亿美元股票回购协议相关的义务提供资金。