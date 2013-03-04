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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 06:49 BJT

****日韩经济指标预测--3月5日-3月12日****

路透3月5日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
     
   3月4日当周
 3月5日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0130      日本加班工资(较上年同期)                       1月             --         -0.1%
 2100      韩国外汇储备(亿美元)                     截止2月底             --       3,289.1
      
 3月6日-7日
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --     卖超6,654
           外资投资日本股票(亿日圆)                                       --     买超1,904
             
 3月6日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本外汇储备(亿美元)                     截止2月末             --        12,672
    
 3月7日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0200      日本央行利率决定                               3月             --         0.10%
 0500      日本领先指标(较前月)                           1月             --          +1.4
              同时指标(较前月)                                            --          +2.5
 2350      日本银行放款余额(较上年同期)                   2月             --         +1.3%
 2350      日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)             1月      赤字6,260     赤字2,641
 2350      日本国内生产总值(GDP)(环比年率)       第四季修正值             --         -0.4%
                             (较前季)                                     --         -0.1%
 
 3月8日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本服务业景气判断指数                         2月             --          49.5
 
    3月11日当周
              
 3月10日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本机械订单(较前月)                           1月             --         +2.8%
                     (较上年同期)                                         --         -3.4%
            
 3月11日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本企业商品物价指数(较前月)                   2月             --         +0.4%
                            (较上年同期)                                  --         -0.2%
 2350      日本大型制造业景气判断指数(BSI)             第一季             --        负10.3
 
 3月12日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本消费者信心指数                             2月             --          43.3
 2100      韩国出口物价(较上年同期)                       2月             --         -8.1%
              进口物价(较上年同期)                                        --        -10.6%
 2300      韩国失业率                                     2月             --          3.2%
 (完)
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