国际油市：油价下滑,因中国经济放缓且市场供给充裕

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
3月欧元区Sentix投资者信心指数从2月的负3.9降至负10.6，凸显出对欧元区的复苏前景的担忧。
Citi Futures驻纽约能源分析师Tim Evans说：“经济信心已转变，同时还看到油市多头结算的初步阶段。基金经理已在十周的时间里大大增加了(油市)敞口。”
“他们现在意识到没有实际的需求支撑油价在较高的位置上。”
美国供需态势的改变也帮助降低了其它地区供给中断对油价的影响。
北海Cormorant Alpha平台营运商表示，因其调查碳氢化合物泄漏事件，周日英国布兰特输油管道系统仍关闭。周一并称仍不确定该管道体系何时恢复运营。
利比亚国有石油公司和意大利ENI的合资公司因周末发生的部族冲突而被迫将 Elephant和Wafa产油区减产25％。
周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月原油产量录得去年10月来的首个月度升幅，因为伊拉克的出口上升，而且最大的石油出口国沙特阿拉伯的供应小增。该调查显示，由12个成员国组成的石油输出国组织的原油日供应量为3,032万桶，较1月时的3,021万桶有所上升。这份调查涵盖了运输数据，以及石油公司、OPEC和咨询机构方面的消息。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。