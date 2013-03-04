国际油市：油价下滑,因中国经济放缓且市场供给充裕

3月欧元区Sentix投资者信心指数从2月的负3.9降至负10.6，凸显出对欧元区的复苏前景的担忧。

Citi Futures驻纽约能源分析师Tim Evans说：“经济信心已转变，同时还看到油市多头结算的初步阶段。基金经理已在十周的时间里大大增加了(油市)敞口。”

“他们现在意识到没有实际的需求支撑油价在较高的位置上。”

美国供需态势的改变也帮助降低了其它地区供给中断对油价的影响。

北海Cormorant Alpha平台营运商表示，因其调查碳氢化合物泄漏事件，周日英国布兰特输油管道系统仍关闭。周一并称仍不确定该管道体系何时恢复运营。

利比亚国有石油公司和意大利ENI的合资公司因周末发生的部族冲突而被迫将 Elephant和Wafa产油区减产25％。

周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月原油产量录得去年10月来的首个月度升幅，因为伊拉克的出口上升，而且最大的石油出口国沙特阿拉伯的供应小增。该调查显示，由12个成员国组成的石油输出国组织的原油日供应量为3,032万桶，较1月时的3,021万桶有所上升。这份调查涵盖了运输数据，以及石油公司、OPEC和咨询机构方面的消息。 (完)

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