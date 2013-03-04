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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 06:43 BJT

全球外汇市场3月5日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

－ － 欧盟财长会议

0001 － 英国2月BRC同店零售销售

0130 － 日本1月加班工资

0730 － 瑞典2月服务业采购经理人指数(PMI)

0843 － 意大利2月Markit/ADACI服务业PMI

0848 － 法国2月Markit服务业PMI

0853 － 德国2月Markit服务业PMI

0858 － 欧元区2月Markit服务业PMI

0928 － 英国2月Markit/CIPS服务业PMI

1000 － 欧元区1月零售销售

1245 － 美国ICSC/高盛一周连锁店销售

1300 － 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在全美商业经济协会(NABE)2013年经济政策会议上发表讲话

1355 － 美国REDBOOK一周连锁店销售

1500 － 美国供应管理协会(ISM)－2月非制造业指数

1500 － 美国IBD/TIPP－3月消费者信心指数

1500 － 美国财政部负责反恐和金融情报事务的次长David Cohen在参议院金融委员会出席听证会

1900 － 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全美商业经济协会(NABE)2013年经济政策会议上参加讨论

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 郑茵 审校 李爽)
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