全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费续升

路透3月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因巴拿马型船舶运费继续攀升。

波罗的海乾散货运价指数 涨1.68%或13点，至789点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

“从更贴合基本面的中期角度看，我们仍预计今年乾散货运价会有比上年更好的表现，尽管随着船舶供应增长放缓，我们对运力增长的预期较低，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。

“不过，我们注意到，对新建船舶的兴趣重新出现，预计乾散货市场订购的船舶数量将出人意料的多。”

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨22点或2.12%，至1,058点，持续受到南美谷物装运季的推动。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨182美元，至8,463美元。

波罗的海海岬型船运价指数 跌0.32%，至1,239点。日均获利减少26美元至4,210美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。

“我们维持如下观点不变，即海岬型船舶市场将在较长一段时间里维持平淡，一旦铁矿石价格下跌－这将刺激贸易商出手购买，将会涌现对乾散货库存的买兴，”分析师Stavseth称。

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨113和204美元，至6,783和8,374美元。(完)