《美债周二展望》公债价格下跌，因投资人锁定获利

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容无调整)
* 投资人关注周四欧洲央行政策会议及周五美国就业数据出炉
* 中国调控楼市引发成长忧虑
* 意大利更接近进行另一次选举
路透纽约3月4日 - 美国公债格周一扭转早盘涨势收低，因投资人获利了结，不过对意大利政治不确定性以及中国和美国成长步伐的担忧，限制了跌幅。
美国公债仍然稳守在近期交投区间之内，尽管早盘交投震荡。今日没有重大经济数据公布，使市场成交量低于均值。
公债本周大部份时间仍可能保持区间交投，因市场静待欧洲央行周四进行的政策会议和周五公布关键的美国就业数据。
“公债价格略为昂贵，难以真正‘狂涨’以及在目前水平买入，尽管有很多风险，”Action Economics LLC全球固定收入分析部董事总经理Kim Rupert说。
指标10年期公债 价格跌8/32，收益率从周五尾盘的1.85%升至1.87%。早盘该收益率下滑至1.83%，此为1月24日来的最低。
30年期公债 价格下跌19/32，收益率从周五尾盘的3.06%升至3.09%。
投资人担忧中国政府为过热楼市降温的行动可能拖慢经济成长。
意大利政治持续动荡也打击投资人的风险胃纳。上月意大利选举中没有一个党派取得绝对多数议席，该国可能更接近在几个月内再次进行选举。
此外，投资人也担忧美国经济在自动减支举措3月1日生效后的成长步伐。
本周投资人将关注欧洲央行周四的利率决议。路透访问的分析师预期，欧洲央行料将宣布维持目前政策，但若意外宣布减息，将可能令市场受到震动。
市场也静待周五关键的美国就业数据出炉。路透调查显示，分析师预料2月非农就业岗位将增加16万。美国联邦储备理事会(美联储/FED)强调在权衡货币政策时，需要看到失业率下跌。
分析师认为，在目前7.9%的失业率更接近美联储设定的6.5%目标前，美联储主席贝南克不太可能让美联储收紧超宽松货币政策。
“人们不得不确认，为论他们同意与否，美联储主席贝南克认为此轮刺激政策还要推行很长一段长时间，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。
美联储每月买入400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和450亿美元公债，以提振经济。许多分析师预期此计划将推行至2013年底。
Tipp预期，美联储购债行动，加之投资人对避险资产的需求，将令公债收益率近期留守在区间交投。(完)
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(编译 利棣儿/白云; 审校 王洋)