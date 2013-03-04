中国新债：首批小微企业扶持债券最快本周发行，总额35亿元－IFR

路透3月5日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据四位消息人士透露，首批总额达35亿元人民币（5.62亿美元）“小微企业扶持债券”料最快于本周发行，该批债券将由民生银行 担任独家主承销商。

据IFR获得的四份募集说明书显示，该批“小微企业扶持债券”将由四只独立的3年期企业债组成，发债主体分别为天津保税区投资控股集团，盐城市国有资产投资集团，镇江市城市建设投资集团和无锡市新区经济发展集团；各自发行金额分别为10亿元，5亿元，10亿元和10亿元。

“最快应该在本周三周四吧，”一位消息人士表示，“目前还在等人行的最后批文。”

接近交易人士表示，目前四期“小微企业扶持债券”的利率区间除天津保税区投资控股债为5.0%-5.20%，其余三只债券都在5.40%-5.60%。市场人士认为该区间“较有吸引力”。

募集说明书显示，除天津保税区投资控股和其债项获上海新世纪AA+信用评级外，其余三家发行公司和其将发债项均为AA级信用评级。

IFR去年11月曾报道，中国国家发展和改革委员拟推出创新企业债，允许地方融资平台公司发行“小微企业扶持债券”，以拓宽小微企业融资渠道。

不过与此前地方融资平台发行企业债用于基础设施等项目不同，是次“小微企业扶持债券”融资后，募集资金将归集至民生银行各当地分行“募集资金专用账户”，再以委托贷款形式投放于当地城市商业合作社推荐并经发行人确认的小微企业。债券发行主体和募集资金使用主体将发生分离。

“这算是个创新吧，和以往发行的企业债很不相同。”一位接近交易人士表示，“债券发行让你和最终资金使用人不同，这在以前监管层是不允许的。银行则可以为这种资金转让提供合理的委托贷款渠道。”

据悉，由于该批债券偿债资金来自小微企业归还或清还的贷款本息（含罚息），为保证投资者利益，发行人将于各地方政府及民生银行各地分行签订《三方协议》，设置了包括风险储备基金和政府风险缓释基金在内的多层风险缓释措施。

其中包括风险储备基金，即募集资金投放过程中带来的资金收入，主要由委托贷款利率与债券发行利率形成的利差收入组成，将由民生银行设立专门账户进行管理。

政府风险缓释基金，由地方政府按照发行规模5%的比例将资金存放在民生银行开立的风险缓释基金账户，作为该期债券的风险缓释基金。

如果上述风险储备基金和政府风险缓释基金仍不能满足债券本息偿付的需求，将由发行人以自身日常经营收入补偿。

此外，在符合民生银行届时内部授信政策的前提下，民生银行可向委托贷款借款人提供融资。

这也将是发改委首次引入商业银行作为企业债券发行主承销商。市场人士认为，首单“小微企业扶持债券”花落民生银行与其小微企业融资服务较为突出不无关系，目前尚不清楚是否有其他银行提出申请。

在认可创新之余，亦有银行家认为此举或将增加本已负债累累的地方政府平台日益累积之信用风险。(完)

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