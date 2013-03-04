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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 07:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月4日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价：                                                    
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           49.79     -1.21     -2.37   2555162
 搜狐                           43.64     -0.12     -0.27    405800
 网易                           52.01     +1.36     +2.69    843409
 百度                           90.26     -2.30     -2.48   5290989
 亚信科技                       11.03     -0.02     -0.18    253683
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.14     -0.11     -0.60   1638438
 联电                            1.81     -0.02     -1.09    464059
 日月光                          4.14     -0.07     -1.66    189981
 硅品精密                        5.41     -0.03     -0.55    733635
 和信超媒体                      1.18     +0.04     +3.51     71749
 友达                            4.19     -0.13     -3.01    213444
 中华电信                       30.68     -0.29     -0.94     79180
 台湾国际航电                   35.41     +0.27     +0.77   1624185
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       54.28     -0.44     -0.80    135521
 中国联通                       13.89     -0.39     -2.73    202139
 中国电信                       51.40     -0.46     -0.89     23458
 中芯国际                        2.88     -0.02     -0.69     96754
 电讯盈科                        4.74     -0.04     -0.84      1999
 
    (完)
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