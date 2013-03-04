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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 07:14 BJT

更新版-纽约汇市：欧元下挫，因意大利政局具不确定性且ECB可能提早降息

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3025    1.3020     +0.04     -1.28    1.3194
 美元/日圆                      93.46     93.56     -0.11     +7.75     86.74
 欧元/日圆                     121.76    121.83     -0.06     +6.39    114.45
 美元/瑞郎                     0.9407    0.9426     -0.20     +2.75    0.9155
 英镑/美元                     1.5114    1.5036     +0.52     -7.00    1.6251
 美元/加元                     1.0272    1.0267     +0.05     +3.54    0.9921
 澳元/美元                     1.0195    1.0202     -0.07     -1.91    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2255    1.2277     -0.18     +1.49    1.2075
 欧元/英镑                     0.8619    0.8656     -0.43     +6.22    0.8114
 新西兰元/美                   0.8277    0.8248     +0.35     -0.07    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7120    5.7515     -0.69     +2.68    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4385    7.4915     -0.71     +1.34    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4129    6.4299     -0.26     -1.32    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.3518    8.3745     -0.27     -2.63    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 于春红;审校 徐文焰)
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