离岸人民币：中国五矿集团将在本月推出其首笔点心债－IFR

路透3月5日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国国有企业五矿集团将在本月推出其首笔点心债。汇丰和工银亚洲将任联席主承销商和联席簿记管理人，料稍后将有其他银行加入。尽管获发改委45亿元人民币的额度，首笔规模仅约20亿元人民币。

五矿是2012年4月获得发改委批复赴港发行人民币债券的四家国有企业之一，四家批准发行总额为185亿元人民币。其他三家是中国广东核电集团、中国大唐集团、华能国际电力 。其中广东核电集团和华能国际电力早前已启用了其额度。宝钢发行离岸人民币债券的交易是发改委另行批准的案件。

流通中的中国广东核电集团30亿人民币三年期3.75%点心债和华能国际电力15亿人民币三年期3.85%点心债，在二级市场报价分别约3.357%／3.16%和3.545%／3.445%。(完)

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