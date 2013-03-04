离岸人民币：中国五矿集团将在本月推出其首笔点心债－IFR

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月5日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国国有企业五矿集团将在本月推出其首笔点心债。汇丰和工银亚洲将任联席主承销商和联席簿记管理人，料稍后将有其他银行加入。尽管获发改委45亿元人民币的额度，首笔规模仅约20亿元人民币。
五矿是2012年4月获得发改委批复赴港发行人民币债券的四家国有企业之一，四家批准发行总额为185亿元人民币。其他三家是中国广东核电集团、中国大唐集团、华能国际电力 。其中广东核电集团和华能国际电力早前已启用了其额度。宝钢发行离岸人民币债券的交易是发改委另行批准的案件。
流通中的中国广东核电集团30亿人民币三年期3.75%点心债和华能国际电力15亿人民币三年期3.85%点心债，在二级市场报价分别约3.357%／3.16%和3.545%／3.445%。(完)
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(整理 张喜良; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。