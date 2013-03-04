《意大利政经焦点》博萨尼向格利罗下达最后通牒，重新选举或又近一步

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 中左翼联盟领导人称格利罗必须表明意向
* 博萨尼挑战对格利罗可能起不了什么作用
* 总统反对重新选举
路透罗马3月4日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼向五星运动领导人格利罗下达最后通牒，要求后者支持组建新政府，否则就将重新选举。意大利距离在数月内重新选举也许又近了一步。
格利罗领导的五星运动在上周的选举中赢得了许多抗议票(protest vote)，导致最终未能有党派在议会中占据足够多数，因此联合执政成为唯一可能。
博萨尼周日晚间在RAI国家电视台强调说，有两种选择他都不赞成：一是组建一届像前总理蒙堤领导的那种技术官僚派政府；或者与贝鲁斯柯尼领导的中右翼势力联合。
这样，要避免重新选举只有一种办法－中左翼政党取得格利罗的支持。因此前中左翼联盟只是在众议院取得多数，却未能在参议院获得所需席位。
“现在(格利罗)必须说明他想要什么，否则我们就都得回家，也包括他，”博萨尼说。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。