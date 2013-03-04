《意大利政经焦点》博萨尼向格利罗下达最后通牒，重新选举或又近一步

* 中左翼联盟领导人称格利罗必须表明意向

* 博萨尼挑战对格利罗可能起不了什么作用

* 总统反对重新选举

路透罗马3月4日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼向五星运动领导人格利罗下达最后通牒，要求后者支持组建新政府，否则就将重新选举。意大利距离在数月内重新选举也许又近了一步。

格利罗领导的五星运动在上周的选举中赢得了许多抗议票(protest vote)，导致最终未能有党派在议会中占据足够多数，因此联合执政成为唯一可能。

博萨尼周日晚间在RAI国家电视台强调说，有两种选择他都不赞成：一是组建一届像前总理蒙堤领导的那种技术官僚派政府；或者与贝鲁斯柯尼领导的中右翼势力联合。

这样，要避免重新选举只有一种办法－中左翼政党取得格利罗的支持。因此前中左翼联盟只是在众议院取得多数，却未能在参议院获得所需席位。