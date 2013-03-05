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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 08:53 BJT

《意大利政经焦点》博萨尼向格利罗下达最后通牒，重新选举或又近一步

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)表示要避免仓促重新选举。他称宪法不允许他解散议会，因为他的任期即将在5月15日届满。

议会必须在此之前选出新的总统。不过，尽管在理论上存在最早6月选举的可能，但如果为避免选举而展开进一步谈判，那么选举时间更可能在秋季。

无论如何，重新选举或许会产生同样的僵持结果，除非先修改选举法。

有人提出一个解决方案，认为可以成立一个临时性政府，这个政府或由非政治人士组成，目的是批准先前已经商定的少数改革举措，然后在六个月或一年后重新选举。

SWG民调结果显示，四分之一的意大利选民倾向于认为，解决当前僵局的办法是重新投票，半数预计六个月内将重选。(完)

(编译/审校 郑茵/王洋/程琳)

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