纽约期市：期棉连涨五日，刷新九个月高位

路透纽约3月4日 - 期棉周一连续第五个交易日上涨，创九个月新高，因市场预期周五公布的美国政府预估会利好期棉价格，且全球头号棉花消费国中国需求持续旺盛。

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约 上涨0.86美分，或1%，结算价报每磅86.26美分。

该合约盘中一度高见86.75美分，为2012年5月初以来最高位。

美国农业部(USDA)将于周五公布月报。同时，尽管全球供应过剩达到纪录水平，但对中国需求强劲的预期令投资者看多后市。

“人们预计美国这份数据会有利多市场的修正。”INTL FCStone的风险管理顾问Chris Kramedjian称。

除预期需求强劲，市场对明年棉花种植面积的担忧也在升温。

“明年会改种其它一些作物，因此人们倾向于保障供应。”花旗集团期货专家Sterling Smith称。

USDA的预估初值是2013/14年度棉花种植面积下降19%，因玉米和大豆吸引力更高。

今年以来期棉累计涨逾13%。在此期间投机客在棉花期货期权上的多头仓位 触及2010年9月来最高。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 程琳; 审校 郑茵)