纽约期市：期棉连涨五日，刷新九个月高位

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约3月4日 - 期棉周一连续第五个交易日上涨，创九个月新高，因市场预期周五公布的美国政府预估会利好期棉价格，且全球头号棉花消费国中国需求持续旺盛。
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约 上涨0.86美分，或1%，结算价报每磅86.26美分。
该合约盘中一度高见86.75美分，为2012年5月初以来最高位。
美国农业部(USDA)将于周五公布月报。同时，尽管全球供应过剩达到纪录水平，但对中国需求强劲的预期令投资者看多后市。
“人们预计美国这份数据会有利多市场的修正。”INTL FCStone的风险管理顾问Chris Kramedjian称。
除预期需求强劲，市场对明年棉花种植面积的担忧也在升温。
“明年会改种其它一些作物，因此人们倾向于保障供应。”花旗集团期货专家Sterling Smith称。
USDA的预估初值是2013/14年度棉花种植面积下降19%，因玉米和大豆吸引力更高。
今年以来期棉累计涨逾13%。在此期间投机客在棉花期货期权上的多头仓位 触及2010年9月来最高。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 程琳; 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。