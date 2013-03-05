金砖国家: 3月4日股汇市收盘纵览

路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月4日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下挫1.13%，收报1,041.28点。

中国股市：中国股市沪综指周一放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅，因房地产调控加码拖累地产及相关建材板块大跌。分析师认为，周末出台的房地产调控细则利空仍需消化，风险尚未完全释放，市场进入阶段性整理格局，预计沪指2,234点附近将寻获一定支撑，后续走势则仍需待消息面明朗。沪综指 收报2,273.404点，跌86.102点或3.65%。上海A股今日成交额为1,425亿元人民币，上周五为1,111亿元。

香港股市：香港股市创两周来最大跌幅，北京当局宣布抑制房价新措施，拖累地产股和金融股。恒生指数 收低1.5%至22,537.8点，创2月21日以来最大跌幅。恒生国企指数 挫跌2.1%。

中国汇市：人民币兑美元即期 小幅收跌。隔夜美元指数大涨，人民币中间价也小幅回软。两会(人大和政协会议)于周日拉开帷幕，市场观望气氛浓重，成交区间较窄，不过净结汇格局仍未改变。

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印度股市：跌至近三个月低点，因在人气本就低迷时，全球市场中的避险情绪更引发对绩优股的全线抛压。指标BSE指数 跌0.21%或40.56点，收报18,877.96点，接近周四触及的11月27日以来低位。NSE指数 下滑0.37%或21.20点，报5,698.50，低于关键的心理价位5,700。

印度汇市：印度卢比兑美元一度触及近两个月最低，不过在出口商和企业的美元卖盘支持下反弹，终场收高；但短线人气仍旧偏空。卢比兑美元 收报54.86/87，盘中一度触及55.15的1月8日以来低点，周五收于54.90/91。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,498.790点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.82%至794.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.11%报30.7340，卢布兑欧元 跌0.13%，报40.0275。 ========================================================================================

巴西股市：引领拉美股市收低，因市场担心中国经济增长放缓、意大利选举结果和美国减赤举措可能抑制该国出口。圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.68%至56,499.17点。

巴西汇市：拉美货币徘徊在平盘水准附近，有关中国出台楼市调控措施的消息，以及对美国自动减支举措和意大利政治不确定性的忧虑引发对全球经济增长的担忧。投资者也在本周稍晚重要的利率决定出炉前，避免买入巴西雷亚尔。雷亚尔兑美元 微升0.2%，盘中多数时间保持在周五收盘水准附近。

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南非股市：下跌近1%，对消费支出放缓的担忧打击零售类股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.8%至35,368.46点。综合指数 下滑0.72%至39,844.24点。