美国与加拿大经济指标预测－3月5日－3月12日****

《全球汇市》美元在美联储讲话提振下回升，英镑受英退忧虑打压

* 美元指数从四个半月低位回升 * 美联储官员讲话提醒市场注意升息计划 * 英镑静候英国正式提交退欧文件 路透东京3月29日 - 美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期；与此同时，英镑受到英国即将退欧担忧的拖累。 美元指数 小升0.1%至99.754，脱离本周稍早创下的11月11日以来低位98.858，当时因特朗普医改议案未在国会通过。 医改议案受挫引燃特朗普能否兑现财政刺激和减税承诺的疑虑，这打压美元兑日圆 跌至11月18日来低点110.11。美元兑日圆最新报111.17，日内小升。 “我认为在医改议案未通过的情况下，关于‘特朗普经济学’的乐观情绪仍在主导美元/日圆走势，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “美元颇具韧性，这显示出市场参与者仍乐观并希冀特朗普政府将有所作为，”山本雅文表示。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的，这亦提振美元。