美国与加拿大经济指标预测－3月5日－3月12日****

香港个股：复星国际副董事长梁信军因健康原因离任，去年净利增长28%
路透香港3月29日 - 中国民营投资集团--复星国际称，公司执行董事、副董事长兼首席执行官梁信军因健康原因辞去所有职务，周二生效；同时公布去年度净利同比增长28%。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月4日当周 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月2日当周 -- +0.1% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月2日当周 -- +2.7% 1500 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 47.3 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 55.0 55.2 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 3月1日当周 -- 753.0 再融资指数 -- 4,105.8 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 2月 增加17.0 增加19.2 1500 美国工厂订单 1月 -2.2% +1.8% 美国耐久财(耐用品)订单 1月修正 -- -5.2% 值 扣除运输的耐久财订单 -- +1.9% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.4% 扣除飞机的非国防资本财 -- +6.3% 1500 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 54.8 经季节调整PMI 57.5 58.9 1900 美联储褐皮书 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 4.043 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月2日当周 35.5 34.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5 续请失业金人数(百万人) 2月23日当 311 307.4 周 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差42 逆差385. 6 4 1330 美国非农业生产率环比年率 第四季修正 -1.6% -2.0% 值 单位劳工成本 +4.3% +4.5% 1330 加拿大建筑许可 1月 +5.3% -11.2% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差 逆差 6 9 出口(亿加元) 380.5 376 进口(亿加元) 387 385.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加14 增加145. 5 9 -- 美国ICSC连锁店销售 2月 -- +4.5% 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 17.5 16.06 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加16 增加15.7 民间就业岗位(万个) 增加16.7 增加16.6 失业率 7.9% 7.9% 平均时薪 +0.2% 0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0. 增加0. 8 4 政府部门就业岗位(万个) -- -0.9 1330 加拿大就业岗位(万个) 2月 增加0. 减少2.1 8 9 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 减少2.0 6 兼职就业人数(万人) -- 减少0.1 4 就业参与率 -- 66.60% 1500 美国趸售(批发)库存 1月 +0.3% -0.1% 趸售销售 +0.1% 持 平 1530 美国ECRI一周领先指标 3月1日当 -- 128.5 周 * 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 2月 -- 109.4 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 88.90 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月9日当周 -- -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月9日当周 -- -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 盈余30 (完)
路透香港3月29日 - 中国民营投资集团--复星国际称，公司执行董事、副董事长兼首席执行官梁信军因健康原因辞去所有职务，周二生效；同时公布去年度净利同比增长28%。
* 美元指数从四个半月低位回升 * 美联储官员讲话提醒市场注意升息计划 * 英镑静候英国正式提交退欧文件 路透东京3月29日 - 美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期；与此同时，英镑受到英国即将退欧担忧的拖累。 美元指数 小升0.1%至99.754，脱离本周稍早创下的11月11日以来低位98.858，当时因特朗普医改议案未在国会通过。 医改议案受挫引燃特朗普能否兑现财政刺激和减税承诺的疑虑，这打压美元兑日圆 跌至11月18日来低点110.11。美元兑日圆最新报111.17，日内小升。 “我认为在医改议案未通过的情况下，关于‘特朗普经济学’的乐观情绪仍在主导美元/日圆走势，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “美元颇具韧性，这显示出市场参与者仍乐观并希冀特朗普政府将有所作为，”山本雅文表示。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的，这亦提振美元。
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。