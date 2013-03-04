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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 07:57 BJT

****欧洲经济指标预测－3月5日-3月12日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    

     3月4日当周
                       
 3月5-8日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0800     英国Halifax房价指数(较前月)                  2月        +0.2%       -0.2%
                    房价指数三个月均值(较上年同                   +1.7%       +1.3%
          期)                                                              
            
 3月5日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0001     英国BRC同店零售销售(较上年同期)             2月           --        +1.90%
 0843     意大利Markit/ADACI服务业PMI                 2月          43.6        43.9
 0848     法国Markit服务业PMI                         2月          42.7        42.7
                                                                            
                   综合PMI                                          --         42.3
 0853     德国Markit服务业PMI                         2月          54.1        54.1
 0858     欧元区Markit服务业PMI                       2月          47.3        47.3
                     综合PMI                                       47.3        47.3
                                                                            
 0928     英国Markit/CIPS服务业PMI                    2月          51.0        51.5
 1000     欧元区零售销售(较前月)                      1月         +0.2%       -0.8%
                     (较上年同期)                                 -2.9%       -3.4%
 
  
 3月6日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 1000     欧元区区内生产总值(GDP)(较上季)         第四季修正值    -0.6%       -0.6%
                              (较上年同期)                        -0.9%       -0.9%
  
 3月7日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0630     法国ILO失业率                              第四季         --        10.30%
 0645     瑞士未经调整的失业率                        2月          3.4%        3.4%
 0745     法国贸易收支(亿欧元)                        1月           --        逆差53
              进口(亿欧元)                                          --        431.37
              出口(亿欧元)                                          --        377.88
 0900     意大利PPI(较前月)                           1月         +0.3%       -0.2%
                  (较上年同期)                                    +1.8%       +1.8%
 1100     德国工业订单                                1月         +0.5%       +0.8%
 1200     英国央行利率决议                            3月         0.50%       0.50%
 1245     欧洲央行利率决议                            3月         0.75%       0.75%
           
 3月8日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0745     法国预算(亿欧元)                          截至1月         --       赤字872
 0815     瑞士CPI(较上月)                             2月         +0.3%       -0.3%
                 (较上年同期)                                     -0.3%       -0.3%
 1100     德国工业生产(较前月)                        1月         +0.5%       +0.3%
 
    3月11日当周
                       
 3月11日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0700     德国经季节调整出口(较前月)                   1月          --        +0.3%
          德国经季节调整进口(较前月)                                --        -1.3%
          德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                            --       顺差168
 0745     法国工业生产                                 1月          --        -0.1%
 0815     瑞士零售销售(较上年同期)                     1月          --        +5.1%
 0900     意大利GDP(较上季)                        第四季终值       --        -0.9%
                   (较上年同期)                                     --        -2.7%
 
    
 3月12-15日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0700     德国趸售物价(较前月)                         2月          --        +0.3%
                    (较上年同期)                                    --        +2.3%
    
    
 3月12日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0001     英国RICS房价差值                             2月          --         负4
 0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            2月终值        --        +0.6%
                              (较上年同期)                          --        +1.5%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --        +0.8%
                               (较上年同期)                         --        +1.8%
 0745     法国经常帐(亿欧元)                           1月          --       赤字36
 0900     意大利CPI(较前月)                          2月终值        --        +0.1%
                  (较上年同期)                                                +1.9%
          意大利HICP(较前月)                                                  -0.2%
                   (较上年同期)                                               +2.0%
 0930     英国工业生产(较前月)                         1月          --        +1.1%
          英国工业生产(较上年同期)                                  --        -1.7%
          英国制造业产出(较前月)                                    --        +1.6%
          英国制造业产出(较上年同期)                                --        -1.5%
 0930     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             1月          --      逆差42.4
          英国全球商品贸易收支(亿英镑)                              --      逆差89.0
 (完)
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