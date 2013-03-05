《独家新闻》高盛设法规避监管规定，继续从事企业并购业务

消息人士称，他们的主要观点是，商业银行以及通过信贷基金进行投资等活动，应该得到豁免，不受该规则的约束，或者免于其中部分条款的约束，因为这些活动类似于发放贷款。

**合伙人资金**

截止去年底，高盛的私募股权投资资产占其一级资本的19%，不过不清楚这些资产中有多少存在于私募基金之中。

高盛合伙人资金也投资于其他类型的投资载体中，比如信贷基金。高盛也一直在努力让这些基金免于沃克尔规则的监管。

例如，2012年2月高盛高层在与美联储的会议上声称，信贷基金不应受制于沃尔克规则，因为投资者通常要求基金发起人也投入5%的资金。

上述消息人士之一称，高盛的私募股权和商人银行业务规模庞大且利润可观，其中相当一部分资金来自高盛高层个人，包括首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)。

高盛在押注其在基金之外的投资不会受到沃克尔规则的监管。

此前有消息人士表示，高盛的监管改革小组成员已经向监管当局报告过沃克尔规则可能存在的隐患，他们试图引导美联储和其它有关监管机构以最符合他们利益的方式确定该规则。

一位参加与监管当局会议的消息人士称，官员们似乎接受了高盛的观点，但提醒道，他们也担心银行面临过大的私募股权投资风险。

目前不清楚最终版本的沃尔克规则将在何时推出，而原定时间是在2012年7月。该规则的全面实施或许还要再等几年时间。(完)