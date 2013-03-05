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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 08:54 BJT

澳洲数据：第四季经季调经常帐为赤字147亿澳元，略低于预估

路透悉尼3月5日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲第四季经季节调整的经常帐为赤字147亿澳元。路透调查预估为赤字154亿。

以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：

第四季 第三季 2011年第四季

经常帐收支 -14.678 -15.048 -9.082

商品及服务收支 -5.553 -5.389 +2.912

出口 +74.216 +73.482 +81.034

进口 -79.768 -78.871 -78.122

澳洲统计局表示，净出口对第四季国内生产总值(GDP)的贡献可能为正0.6个百分点。第四季GDP报告将于周三公布。

路透调查显示，分析师预计第四季经常帐赤字为154亿澳元，净出口为经济成长贡献为0.5个百分点。

澳洲净外债为7,598.3亿澳元。

欲浏览具体数据可访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)

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