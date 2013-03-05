《中国报摘》－中国证券报3月5日

* 头版头条:
－中国深圳证券交易所理事长陈东征建议，对大股东长期持有股票降低红利所得税等相关税率，并通过类似优惠税收政策鼓励PE/VC机构大股东或实际控制人长期持有股份。
* 其他:
－中国人民银行行长周小川在回答“现在流动性是否过多”问题时表示，要把1月和2月的数据综合起来分析。因为过春节，需要很多流动性，老百姓也需要提很多现金，所以流动性会显得松一些。在春节后会回收一些流动性。
－中证报视点文章称，中国人民银行公开市场春节后重启正回购操作以及连续净回笼，并未超出“稳健”基调下的微调范畴，流动性相对宽松无虞。
－住建部部长姜伟新表示，“新国五条”刚出台，需要先观察运行一段时间的效果，另外要继续推进个人住房信息系统建设。
－住建部副部长齐骥表示，该部对各地房价控制目标没有指导意见，各地的房地产调控目标需地方政府制定并发布，预计3月底调控细则将出台。
－商务部部长陈德铭对今年出口形势审慎乐观。他表示，如果外部环境不发生大的变化，今年出口可能好于去年。
－第二批基金公司香港子公司合格境外机构投资者(QFII)牌照有望近期发放。
－银监会数据显示，今年1月银行业金融机构总资产达132.5万亿元人民币，比上年同期增长18.7%。其中，大型商业银行增速为10.7%，远低于中小银行。
－万科 2月份实现销售面积83.2万平方米，同比增长16%；销售金额93.7亿元，同比增长28%。同时，一份来自国际评级机构的报告显示，万科还拟通过海外子公司发行优先无担保美元债券。
－重庆啤酒 称，嘉士伯(Carlsberg) 香港拟以20元/股价格，要约收购重庆啤酒1.47亿股股份，占后者总股本30.29%，重啤集团将全身退出，出清所持20%股权。收购完成后，重庆啤酒将变身被嘉士伯基金会控股近60%的企业。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 李宏薇; 审校 张喜良)