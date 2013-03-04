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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 07:56 BJT

《台湾报摘》－工商时报3月5日

* 头版头条:

--亚币再爆续贬潮，台币兑美元昨日尾盘急杀，终场贬值1.04角以当天最低29.77元作收，收盘价创下近半年新低。外汇主管指出，亚币昨多呈贬值，若韩元等主要竞争货币续贬，台币不排除朝30元关卡迈进。

* 其他:

--行政院政务委员张善政首度针对反媒体垄断议题发表看法，指出现在大众资讯来源多元，某个媒体要做到垄断，技术上很难，实务上也不容易。

--金管会公布最新外资统计，今年2月外资持续呈现净汇入，且金额达18.36亿美元，折合台币逾532亿元；从去年8月开始，外资已连续七个月净汇入，再度刷新2010年以来最长连续净汇入纪录。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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