《台湾报摘》－工商时报3月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--亚币再爆续贬潮，台币兑美元昨日尾盘急杀，终场贬值1.04角以当天最低29.77元作收，收盘价创下近半年新低。外汇主管指出，亚币昨多呈贬值，若韩元等主要竞争货币续贬，台币不排除朝30元关卡迈进。
* 其他:
--行政院政务委员张善政首度针对反媒体垄断议题发表看法，指出现在大众资讯来源多元，某个媒体要做到垄断，技术上很难，实务上也不容易。
--金管会公布最新外资统计，今年2月外资持续呈现净汇入，且金额达18.36亿美元，折合台币逾532亿元；从去年8月开始，外资已连续七个月净汇入，再度刷新2010年以来最长连续净汇入纪录。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。