英国数据：2月零售销售同比增长4.4％，创近两年来最快增速

港报社评：林郑上任前必须做好两件事---信报3月29日
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
BRC数据显示的经济状况较上月发布的官方数据更为乐观。官方数据涉及BRC调查不包括的小型企业。
BRC称不包括店面面积变化的同店零售销售较上年同期上升2.7%。该指标受到股市分析师的青睐。
BRC的上述两项指标均显示2月零售销售增长为2011年4月以来最快。
“2月所有零售领域全线增长，大件商品和家庭用品销售复苏尤其强劲，这或许反映出楼市状况好转，”BRC主管Helen Dickinson表示。
调查显示，2月服装销售增速为五个月来最快，这要得益于干燥的天气。不过食品销售疲软，部分由于一些牛肉产品被发现掺有马肉之后，冷冻汉堡的销售下滑。(完)
(编译 李爽/李春喜; 审校 张涛)
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透上海3月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.06%至92.73；SDR篮子指数微升至94.71，BIS篮子指数微升至93.8 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.21%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.54% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8915 -133 欧元 7.4547 179 日圆 6.2051 98 港元 0.8872 -17 英镑
林郑月娥当选行政长官，新政府班子人选成为各方焦点，谁人获得任用，谁人「无得留低」，坊间揣测纷纭。筹组管治班子绝不可以是向利益集团提供政治酬庸，亦不应受制于政治平衡术，被迫任用一些理念南辕北辙的人。新特首需要建立一支真正志同道合的团队，才更有可能落实施政理念，有效推动政策；特首与高官貌合神离、既得利益集团诸多掣肘，结果只会令施政举步维艰。特区政府主要官员均由特首提名，中央任命，林太身为候任特首，获得中央信任，应当拥有任用各方贤能的权威，中央亦须相信特首用人的眼光，放手让林太筹组管治班子。