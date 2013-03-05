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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 08:34 BJT

英国数据：2月零售销售同比增长4.4％，创近两年来最快增速

BRC数据显示的经济状况较上月发布的官方数据更为乐观。官方数据涉及BRC调查不包括的小型企业。

BRC称不包括店面面积变化的同店零售销售较上年同期上升2.7%。该指标受到股市分析师的青睐。

BRC的上述两项指标均显示2月零售销售增长为2011年4月以来最快。

“2月所有零售领域全线增长，大件商品和家庭用品销售复苏尤其强劲，这或许反映出楼市状况好转，”BRC主管Helen Dickinson表示。

调查显示，2月服装销售增速为五个月来最快，这要得益于干燥的天气。不过食品销售疲软，部分由于一些牛肉产品被发现掺有马肉之后，冷冻汉堡的销售下滑。(完)

(编译 李爽/李春喜; 审校 张涛)

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