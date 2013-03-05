日本经济：黑田东彦若任央行总裁将按央行政府联合声明实行货币政策－财务大臣

港报社评：林郑上任前必须做好两件事---信报3月29日
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透东京3月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，若国会批准对黑田东彦的央行总裁提名，预计黑田东彦将按先前政府与央行发布的联合声明来实行货币政策。
现任亚洲开发银行总裁的黑田东彦周一给经济开出了更有力的政策处方，称他不会限制央行向经济注资的规模。(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透上海3月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.06%至92.73；SDR篮子指数微升至94.71，BIS篮子指数微升至93.8 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.21%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.54% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8915 -133 欧元 7.4547 179 日圆 6.2051 98 港元 0.8872 -17 英镑
林郑月娥当选行政长官，新政府班子人选成为各方焦点，谁人获得任用，谁人「无得留低」，坊间揣测纷纭。筹组管治班子绝不可以是向利益集团提供政治酬庸，亦不应受制于政治平衡术，被迫任用一些理念南辕北辙的人。新特首需要建立一支真正志同道合的团队，才更有可能落实施政理念，有效推动政策；特首与高官貌合神离、既得利益集团诸多掣肘，结果只会令施政举步维艰。特区政府主要官员均由特首提名，中央任命，林太身为候任特首，获得中央信任，应当拥有任用各方贤能的权威，中央亦须相信特首用人的眼光，放手让林太筹组管治班子。