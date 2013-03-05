版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 08:26 BJT

日本经济：黑田东彦若任央行总裁将按央行政府联合声明实行货币政策－财务大臣

路透东京3月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，若国会批准对黑田东彦的央行总裁提名，预计黑田东彦将按先前政府与央行发布的联合声明来实行货币政策。

现任亚洲开发银行总裁的黑田东彦周一给经济开出了更有力的政策处方，称他不会限制央行向经济注资的规模。(完) (编译 程琳; 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐