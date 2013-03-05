《台湾重要政经日程》－3月5日

===================今日重要政经消息=====================
3/5(二)
10:30 中经院发布2月PMI数据记者会
08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率，1月为上涨1.15%
14:00 台新金控 投资人说明会
16:10 央行公布2月外汇存底，1月底时为4,065.57亿美元
==================近期重要政经消息======================
3/6(三)
*12:30 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币
3/7(四)
16:00 财政部公布2月出/进口数据，上月出口年增21.8%
14:00 富邦金控 主办"后两岸货币清算两岸货币清算时期，台湾金融业的机会与挑战"论坛
14:00 新光金控 投资人说明会
3/8(五)
*13:30 台积电 公布2月营收
14:00 富邦金控 投资人说明会
3/13(三)
16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据
3/18(一)
12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行
3/22(五)
8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%
3/27(三)
12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行
4/4-4/5
儿童节/民族扫墓节休市二日
5/20(一)
16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三)
端午节休市一日
9/14(六)
弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
国庆日休市一日 (完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)