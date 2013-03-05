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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 08:25 BJT

《台湾重要政经日程》－3月5日

===================今日重要政经消息=====================

3/5(二) 10:30 中经院发布2月PMI数据记者会 08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率，1月为上涨1.15% 14:00 台新金控 投资人说明会 16:10 央行公布2月外汇存底，1月底时为4,065.57亿美元

==================近期重要政经消息======================

3/6(三) *12:30 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币

3/7(四) 16:00 财政部公布2月出/进口数据，上月出口年增21.8% 14:00 富邦金控 主办"后两岸货币清算两岸货币清算时期，台湾金融业的机会与挑战"论坛 14:00 新光金控 投资人说明会

3/8(五) *13:30 台积电 公布2月营收 14:00 富邦金控 投资人说明会

3/13(三) 16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据

3/18(一) 12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行

3/22(五)

8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%

3/27(三) 12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行

4/4-4/5 儿童节/民族扫墓节休市二日

5/20(一) 16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元

6/12(三) 端午节休市一日

9/14(六) 弹性放假补行上班一日

9/19-9/20 中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市

10/10(四) 国庆日休市一日 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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