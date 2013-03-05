更新版 1-中国财政：今年全国预算赤字规模1.2万亿元,同比大增五成－财政部

港报社评：新政府须志同道合，组班勿沦政治酬庸--明报3月29日

林郑月娥当选行政长官，新政府班子人选成为各方焦点，谁人获得任用，谁人「无得留低」，坊间揣测纷纭。筹组管治班子绝不可以是向利益集团提供政治酬庸，亦不应受制于政治平衡术，被迫任用一些理念南辕北辙的人。新特首需要建立一支真正志同道合的团队，才更有可能落实施政理念，有效推动政策；特首与高官貌合神离、既得利益集团诸多掣肘，结果只会令施政举步维艰。特区政府主要官员均由特首提名，中央任命，林太身为候任特首，获得中央信任，应当拥有任用各方贤能的权威，中央亦须相信特首用人的眼光，放手让林太筹组管治班子。