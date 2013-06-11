《香港报摘》--信报6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
* 要闻版头条:
--近期备受质疑的「安倍经济学」（Abenomics）昨天注入强心针，有迹象显示安倍的促进增长政策发挥早期效用--日本上调今年首季的增长数字，4月经常账盈余倍增，银行放贷亦录得三年来最大按年增幅。消息刺激日股显着造好、日圆再下跌。 * 其他: --太平洋航运 一口气购入现在租赁的10艘小灵便型乾散货船，涉资近1.2亿美元。交易将由全资附属进行，其中5艘昨日完成，另外5艘将于7月29日进行。
--备受账目问题困扰、停牌逾1年的澳优 宣布一系列业务重组交易及人事变动，完成交易后，荷兰私募基金DDI(Dutch Dairy Investment)将成为单一最大股东。
--市场消息透露凯升控股 大股东何猷龙有意注资，估计涉及新濠 旗下在澳门以外的博彩业务。凯升昨日开市前停牌。(完)
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路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)