《香港报摘》--信报6月11日

* 要闻版头条:

--近期备受质疑的「安倍经济学」（Abenomics）昨天注入强心针，有迹象显示安倍的促进增长政策发挥早期效用--日本上调今年首季的增长数字，4月经常账盈余倍增，银行放贷亦录得三年来最大按年增幅。消息刺激日股显着造好、日圆再下跌。 * 其他: --太平洋航运 一口气购入现在租赁的10艘小灵便型乾散货船，涉资近1.2亿美元。交易将由全资附属进行，其中5艘昨日完成，另外5艘将于7月29日进行。

--备受账目问题困扰、停牌逾1年的澳优 宣布一系列业务重组交易及人事变动，完成交易后，荷兰私募基金DDI(Dutch Dairy Investment)将成为单一最大股东。

--市场消息透露凯升控股 大股东何猷龙有意注资，估计涉及新濠 旗下在澳门以外的博彩业务。凯升昨日开市前停牌。(完)