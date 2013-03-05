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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 09:07 BJT

澳洲数据：1月经季节调整零售销售较前月上升0.9%，优于预期

路透悉尼3月5日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲1月经季节调整后零售销售较前月上升0.9%，路透预估为上升0.4%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 1月 12月 较前月变动(%) 2012年1月

(经季节调整) 21.59 21.41 +0.9 20.97

浏览澳洲数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 郑茵 审校 李爽)

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