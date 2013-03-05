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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 08:45 BJT

中港个股：工商银行行长称该行今年贷款增速将稍高于去年

路透北京3月5日 - 备受关注的中国人大会议今日开幕。中国工商银行 行长杨凯生在会议间隙表示，该行今年贷款增速将稍高于去年。

他此前曾表示，今年银行业金融机构的总体信贷规模将会平稳增长。

稍早中国2013年政府工作报告显示，今年M2增长目标为13%左右，政府并称要适当扩大社会融资规模，守住不发生系统性金融风险的底线。(完) (发稿 林琦; 撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)

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