主要国家经济指标预测--3月6日****

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透3月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +3.0% +3.1% 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.2% 房价指数三个月均值(较上年 +1.7% +1.3% 同期) 1000 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -0.6% -0.6% (较上年同期) -0.9% -0.9% 1200 美国抵押贷款指数 3月1日当周 -- 753.0 再融资指数 -- 4,105.8 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 2月 增加17.0 增加19.2 1500 美国工厂订单 1月 -2.2% +1.8% 美国耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -- -5.2% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.9% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.4% 扣除飞机的非国防资本财 -- +6.3% 1500 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,654 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,904 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 2月 +2.7% -- 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第四季 赤字147 赤字153.5 0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 +0.9% +0.4% 0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -1.5% -- 0330 澳洲央行利率决定 3月 3.00% 3.00% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 43.6 43.6 0848 法国Markit服务业PMI 2月 43.7 42.7 综合PMI 43.1 -- 0853 德国Markit服务业PMI 2月 54.7 54.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 47.9 47.3 综合PMI 47.9 47.3 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 51.8 51.0 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +1.2% +0.2% (较上年同期) -1.3% -2.9% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月2日当周 +0.2% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月2日当周 +2.2% -- 1500 美国IBD消费者信心指数 3月 42.2 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.0 55.0 2100 韩国外汇储备(亿美元) 截止2月底 3,274 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰; 审校 龚芳)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。