版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:14 BJT

****主要国家经济指标预测--3月6日****

路透3月6日 - 
    以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 3月6日(三)
 GMT时间     经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
 0030        澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)       第四季        +0.6%       +0.5%
                               (较上年同期)                    +3.0%       +3.1%
 0800        英国Halifax房价指数(较前月)         2月           +0.2%       -0.2%
                      房价指数三个月均值(较上年                +1.7%       +1.3%
             同期)                                                         
 1000        欧元区区内生产总值(GDP)(较上季)     第四季修正值  -0.6%       -0.6%
                                 (较上年同期)                  -0.9%       -0.9%
 1200        美国抵押贷款指数                    3月1日当周    --          753.0
                 再融资指数                                    --          4,105.8
 1315        美国ADP民间就业岗位(万)             2月           增加17.0    增加19.2
 1500        美国工厂订单                        1月           -2.2%       +1.8%
             美国耐久财(耐用品)订单              1月修正值     --          -5.2%
                扣除运输的耐久财订单                           --          +1.9%
                扣除国防的耐久财订单                           --          -0.4%
              扣除飞机的非国防资本财                           --          +6.3%
 1500        加拿大央行利率决定                  --            1.00%       1.00%
 2350        日本投资外国债券(亿日圆)            前周          --          卖超6,654
             外资投资日本股票(亿日圆)                          --          买超1,904
 
    
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
       
 3月5日(二)
 GMT时间      经济指标/活动                      公布时段      现值        预估值
 0001         英国BRC同店零售销售(较上年同期)    2月           +2.7%       --
 0030         澳洲经常账收支(亿澳元)             第四季        赤字147     赤字153.5
 0030         澳洲零售销售(较前月)               1月           +0.9%       +0.4%
 0130         日本加班工资(较上年同期)           1月           -1.5%       --
 0330         澳洲央行利率决定                   3月           3.00%       3.00%
 0843         意大利Markit/ADACI服务业PMI        2月           43.6        43.6
 0848         法国Markit服务业PMI                2月           43.7        42.7
                       综合PMI                                 43.1        --
 0853         德国Markit服务业PMI                2月           54.7        54.1
 0858         欧元区Markit服务业PMI              2月           47.9        47.3
                          综合PMI                              47.9        47.3
 0928         英国Markit/CIPS服务业PMI           2月           51.8        51.0
 1000         欧元区零售销售(较前月)             1月           +1.2%       +0.2%
                          (较上年同期)                         -1.3%       -2.9%
 1245         美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)    3月2日当周    +0.2%       --
 1355         美国Redbook连锁店销售(较上年同期)  3月2日当周    +2.2%       --
 1500         美国IBD消费者信心指数              3月           42.2        --
 1500         美国供应管理协会(ISM)非制造业指数  2月           56.0        55.0
 2100         韩国外汇储备(亿美元)               截止2月底     3,274       --
   
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 石冠兰; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐