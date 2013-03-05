版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 09:10 BJT

中国金融： 中行称目前没有收紧住房贷款，资本项下今年或适当放开

路透北京3月5日 - 中国银行 行长李礼辉周二表示，目前没有收紧住房贷款，会执行以前贷款政策；今年汇率市场化改革主方向是人民币汇率形成机制市场化，资本项下也可能适当放开一些限制。

李礼辉是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他回答记者提问时并称，若央行人事变动，对货币政策不会有影响，一定会保持稳定。

“今年将加快推进汇率市场化改革，主要方向是人民币汇率形成机制的市场化，更多跟国际接轨。资本项下也可能适当放开一些限制。”他说。

国务院上周五最新公布房地产调控政策细则，要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。 （完） (发稿 李文科/尹嫄婷/宿泱韫; 撰写 康熙泽; 审校 黄凯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐