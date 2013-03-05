中股业绩：万科前两月销售录得两位数增长，销售额同比增幅达49%

路透上海3月5日 - 中国最大房地产商--万科企业股份有限公司 最新销售数据验证了开年以来中国房市的迅速回暖；万科前两个月的销售面积和销售金额均录得两位数的同比增长，销售金额的增幅更达49%。

万科 刊登在深圳证券交易所的公告显示，2月单月实现销售面积83.2万平方米，销售金额93.7亿元。

1~2月份则累计实现销售面积244.3万平方米，销售金额284.4亿元；对比去年同期数据，前两月销售面积增近28%，而销售额增幅高达49%。

公告还提到，1月份销售简报披露以来，公司在内地新增加项目7个，总地价在36亿元左右。其中含北京两幅地块，最大地块则是济南正昊化纤厂地块，万科需支付地价款15.8亿元。

此外，2月公司与美国铁狮门(Tishman Speyer)签署合作协议将合作开发美国旧金山201 Folsom项目。该项目位于美国旧金山市区东北部，紧临城市CBD及海湾大桥；项目总可售面积预计约为7.7万平方米，预计总投资约为6.2亿美元。万科持有该项目71.5%的权益，美国铁狮门持有28.5%的权益。双方合作开发，项目操作以铁狮门为主，万科全程参与。

万科高层此前曾表示，继迈出海外扩展的第一步后，不排除未来在其他地方投资，但目前未有为海外业务订出具体目标。

国务院上周五最新公布房地产调控政策细则，要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。

中国住建部副部长齐骥则表示，住建部对各地房价控制目标没有指导意见，各地的房地产调控目标需地方政府制定并发布，预计3月底调控细则将出台。