港报财经评论: 回复美丽有代价--信报3月5日

回复美丽有代价/ 习广思

资金继续炒作新能源股份，港股遇冷锋，反映大市调整未完。温总收山前公布”新国五条”细节出台，远较市场想像严苛，内房股全面急挫，拖累A股及中资金融股全面下跌。恒指昨天午后一度跌近400点，收报22,537点，下跌342点。全日大市成交828亿港元，沽空比率11.8%。”空军”得势，不会那么易收手，何况市场仍未见好消息。市场继续炒作两会推出新政策，新能源股逆市靠稳居多，及至好孩子 、青蛙王子 也逆市上升，憧憬中国改变一孩政策。内房调控虽成为常态，但中国此际出招有两个讯号，一是内房继续一松即乱，一乱即打的循环。二是中国有紧缩讯号。内房股藉调控消息大震仓，当日急升全赖挟淡仓，今日急泻又因为什么?

内房暴跌，更大程度反映”空军”全面狙击，尤其是昨日大流通重磅蓝筹内房股华润置地 、中国海外 难逃大成交大跌命运。两只强势内房股华润置地及世房 股价失守，下试150天线，“空军”不散的话，还有机会再跌10%。但是，内房股是逢低吸纳的对象，皆因最惨烈的淘汰赛进入尾声，现时市场上都是一批有财力有实力的发展商。万科在调控时期，正在欧美路演美元债券，能否成功发债，正好是债市买家胃纳的一个指标。另外，“大笨象”汇控 的业绩不过不失，可能期望过高，反而感到失望，伦敦股价在绩后回落。”大笨象”全年录得税前利润206亿美元，按年下跌6%，零售银行、财富管理税前利润虽有大幅增长，但环球银行及资本市场增长轻微。不过，投资者失望的应该是两个数字，一是股本回报率下跌至8.4%，行政总裁欧智华解释，是受到债务及欧美业务亏损拖累。二是成本效益比率由去年57.5%上升至62.8%。

“大笨象”虽然持续变卖家产，又大力削减开支，但要飞得起似乎仍然过重，成本效益比率距离目标48%至52%仍有很大段距离。百丽 业绩增长放缓后，股价由天堂打落地狱，及至其他中国内地零售消费股，尤其是一众体育鞋类公司，见底是见底了，但复苏之路较想像中长。正当多间生产商强调去存货周期接近尾声，龙头Nike却进行另一轮去存货。(B02)

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美汇失守82即见顶/ 苏子

昨天亚洲市及欧洲市早段，汇市并没有明确趋势，欧罗兑美元及美元兑日圆仍在上日的波动范围内上落，只有澳元兑美元跌破了上周的1.018低位支持，破位后一度急挫至1.0113低位才能回稳过来。其实，澳元兑美元转弱并未令广大投资者感到意外，原因是上周澳洲央行有报告指出澳元汇价被高估4%-15%。加上近期美元整体走势一直处于偏强的局面，所以昨天澳元兑美元才破关而下，可说是迟来的跌市。昨天欧洲市澳元兑美元所造的1.0113低位与周线一目均衡图云雾区的1.012底部支持相若。若本周收市时澳元兑美元未见成功跌破上述支持位，并且返回1.02关口以上，则汇价短期内暂时可避免进一步下破1算心理关口，预料将继续在1.02-1.046区域内反覆争持。

上周五美元兑日圆虽然显着造好并返回10天及20天SMA阻力以上收市，但昨天却未见汇价继续上升并挑战94阻力关口，高位仅见93.72便乏力再升。幸而美元兑日圆回落至20天SMA支持附近已见不俗的承接力，已自93.25低位回升至93.60水平。目前20天SMA对美元兑日圆的短期走势仍有重要启示作用，只要没有再次得而复失，预料汇价随后将有较高机会突破94阻力关口，挑战上周初的94.75高位阻力。但若然20天SMA未能发挥应有的支持力，投资者便要提防随后美元兑日圆的走势不宜太过乐观了。

上周五美汇指数突破82阻力关口后，目前已进入了去年8月6日至8月17日在82.04-82.88间的横行争持区内，估计此阻力区将可限制美汇指数进一步上升的动力。上周五美汇指数曾高见82.51，已突破当时的20天保历加通道的82.26顶部阻力，但收市时却返回通道顶部附近，未能显着高收。昨天更已返回通道内争持，故短线而言，美汇指数若乏力企稳在通道顶部以上，反而逐步回落至82支持关口以下收市，将是美元见顶的讯号。(B08)