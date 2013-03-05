港报财经评论: 政策风险已现， 反应留意底部--经济日报3月5日

政策风险已现， 反应留意底部/ 林瑞芬

恒指受制于23,000,昨进一步急回1.5%,收报22,537.国指更急挫2.1%至11,104收市.大市成交额828亿港元.A股昨急挫,中资股全受拖累,令港股处调整浪更明显.但政策风险正式落实,调整浪已进入埋尾阶段.港版恐慌指数的恒指波幅指数昨收16.87点,升11.87%,反映昨受房控市有一定震荡,但恒指波幅指数尚低于上周.收市后汇丰 公布年度业绩低于市场预期,令恒指100天线近22,500续受考验,即市又超卖,不排除恒指于22,500-23,000争持上落,然后先再试穿22,500,反覆考验22,000.谂深一层,房控加强版措施已靴子落地,对港股恐慌都应在昨产生,再来还有甚么利淡政策及得上房控?无的话,对港股来讲,目前企业之业绩,以及意大利政局之等待明朗化,是决定恒指调整浪底之水平.

市场自1月不断预期之调控楼市措施.细节终出台,内房股今次终避不开看淡的投资者的冲击,事关二手房屋买卖转让征税达20%.税收政策往往是抑制投机投资性购房的必然最后推手,此招一出,或多或少反映中国对目前二手房市供不应求推动楼价跃升之紧张程度.市场若不自然降温,必惹后续政策加推,政策讯号预示对未来楼市起降温作用,内房股仍面对后续政策风险.然而,市场另有一派学说如美银美林之分析师陆挺认为,此新政可能推动需求,由二手房转向新建房屋,地方政府可能亦为二手房的卖方留下一些避税空间,对地产发展股的影响未必全是负面.

房调政策不排除有优化政策之空间,免楼市”一收就死”.就短线买卖内房股气氛而言,暂不利.至少今次国五条细则真的出台后,不像上次刚公布国五条初稿的反应,昨普遍持续跌.华润置地 、龙湖地产 、绿城中国 、世茂房地产 等跌5.5%-9.5%不等,那反映市场对政策风险要进一步消化.监势,之前建议于21.6港元收集中国海外 的于22.5港元上减持一半,再等国五条细则出台视乎情况再定策略似乎是正确.后市端视再考验2月低位21.15港元可否发挥有效支持力,以判断底部水平.按形势发展,3月至4月料续有房调细节出台,不排除中国海外受累进一步试20港元,该股昨收21.45港元,跌7.1%.(B05)

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两会概念，捧环保股/ 余少文

国务院突然推出国五条细则,导致内房股急挫,拖累中港股市齐跌,但政策扶持的环保股逆市造好,反映资金未流走而是轮流炒,料包括环保股在内的国策股在两会期间仍是资金追逐目标,惟在震荡市况下要严守止赚蚀位.上证综合指数昨日跌穿2,300点,下跌86点或3.6%,收2,273点.深证成分指数则跌510点或5.3%,收9,139点.国企指数午后曾低见11,053点,最后跌239点或2.1%,收报11,104点,成交额174亿港元.而红筹指数跌132点或2.9%,收4,455点,成交额85亿港元,内房股是重灾区.引发中港股市急挫导火线,是国务院上周五晚公布国五条细则,进一步调控房地产市场,令内房股、水泥、银行等股份应声下跌,大市下跌又拖累保险股和证券股,出现骨牌效应.

国务院在2月20日公布国五条,但未公布细则,内房股当时不跌反升,惟到细则出台,内房股终于跌.相信是因为该细则虽在上周五对外公布,实际在2月26日已向各地方政府公布,中国公布国五条后在不足一周推出细则,反映中国打压楼市过热的决心,内房股下跌在所难免,尤其以地产和中小股为主的深圳股市,跌幅最大.国务院急于推出细则,或是2月楼价继续上升,因为70大中城市新建住宅销售价格变化显示,1月同比升0.8%,是11个月来首次录得升幅,而较去年12月则升0.7%,是两年来最大环比升幅,自然增加中国领导人忧虑.

至于国五条细则强调要对出售住房征收的个人所得税依法严格按转让所得的20%计征,虽然税务总局在2005年已推出按楼价差额征收20%的规定,但二手房征税中如未能提供房源原值则照售价征收1%税款,故市场多以1%征收,所以中国明确按20%征收,自然影响市场气氛,添加内房股股价压力,小心内房股未调整完,不宜急于博反弹,短期不沾手为妙.虽然内房股、银行和保险股令国指急挫,但国指仍未跌穿2月底低位11,040点,维持国指反弹走势未结束.不过,指数一旦失守2月低位,要有心理准备下试10,500点水平,然后才有较大规模反弹.此外,大市虽下挫,仍有五分一主板H股逆市上升,当中有近40%是环保概念股份,不少见一年或历史高位,如国电科环 、华电福新 、新天绿色能源 、天津津燃 等升幅更由5%-11%不等,反映资金并没有流出市场,而是轮流炒作.(B06)