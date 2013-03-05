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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 09:32 BJT

香港股市：恒指开高，中移动上扬但汇控下跌

路透香港3月5日 - 香港股市周二开高，中国移动 上涨的力道料抵销汇丰控股 的跌幅，上日汇控公布的2012年获利令人失望。

恒生指数 开高0.4%，报22,621.6点。恒生国企指数 开高0.5%。(完)

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