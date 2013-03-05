《香港报摘》─其他报纸重要消息3月5日

* 明报
─华润水泥 集团总经理潘永红表示，今年水泥销量目标维持7,000万吨不变，并指毛利率可略有回升。
─市场消息指，远东发展 深水埗项目－晋岭，入场费近350万港元，发展商将为买家补贴双倍印花税的一半。
* 星岛日报
─规划署早前建议将西贡康村路、康健路两幅「政府、机构或社区」土地改划成住宅地，改划程序完成公众谘询后，本周五(8日)交由城规会审议。规划署认为，不会因公众意见而修订改划，料两地过关机会颇大。
─会德丰地产 以3.25亿港元，购入筲箕湾福仁大厦全幢单边旧楼，楼面尺价约9,800港元。
─发展局公布新增地皮中，其中五幅位于为屯门扫管笏，该批新加入地皮料合计提供逾107万方尺楼面。综合测计师估值，楼面每方尺价3,500至4,000港元，料为库房带来近37亿港元收入。
* 苹果日报
─证监会宣布，终身禁止摩根士丹利亚洲前董事总经理杜军重投业界，以向市场传达阻吓讯息，防止其他从业员作出类似行为。证监会对杜军就中信资源 的股份进行内幕交易展开的刑事法律程序已结束。
* 东方日报
─联交所资料显示，中电控股 获公司主席于上周四(28日)以每股平均66.587港元增持100万股,涉资6,658.7万港元。
─联通 董事长常小兵首次公开呼吁，加快4G发牌。他又重申，联通3G业务今年可维持增长势头，又指内地电讯服务的收费下调空间不大。
* 文汇报
─汇丰 亚太区行政总裁王冬胜表示，汇丰已完成优化亚太区业务架构，无计划裁员。
─利福国际 董事总经理刘銮鸿重申，他本人及新世界发展 主席郑家纯短期都未有私有化利福的计划，而利福目前亦无融资需要。
* 大公报
─恒大地产 公布，2月份合约销售金额42亿元人民币，按年增长108.1%。集团在售的项目数量为188个，与今年1月相同。(完)
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