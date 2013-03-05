《中国报摘》－其他报纸重要消息3月5日

**上海证券报**

－中国投资有限责任公司副总经理梁骧称，中投去年总收益回报率达到10.6%。对于今年投资兴趣点，梁骧透露，投资领域不会有太大变化，“差不多一半在公开市场，一半在实体长期资产投资。”

－中国央行上海总部称，今年将加强金融风险的监测与排查，强化各类信用风险、利率风险、表外业务风险和操作风险等的管理，防止出现区域性金融风险，提升保障经济金融稳定的能力。

**第一财经日报**

－首次公开发行(IPO)财务核查结束后，证监会将逐步对已过会企业出具发行批文，同时进一步落实发行体制改革措施。在创业板方面，IPO批量集中发行将成为大概率事件。此举一方面可抑制一级市场的高溢价发行，压缩单个公司的融资量；另一方面又可加大二级市场的炒作难度。

－多位券商人士表示，已经有50家左右投资管理机构向证监会递交了申请部分券商牌照的初步方案。上述资管机构合伙人或管理层往往有证券从业背景。其中上海某机构的主要合伙人曾是君安旧将，而深圳的一家创投机构亦有合伙人来自证券公司投行部门。

－武钢股份 公布修订版定向增发预案，拟募集不超过150亿元资金，扣除手续费后将全部用于收购控股股东武钢集团矿业资源板块相关资产。

**21世纪经济报 道**

－从多个可靠渠道获悉，国家电监会或并入国家能源局，组建新的国家能源局的方案已通过讨论，并将提交审议。另外，组建后的新的国家能源局，将升格为正部级，但仍然归国家发改委辖下。

**人民日报**

－全国人大代表、本钢集团董事长张晓芳表示，去年中国钢铁行业的利润同比大幅下降，目前看，2013年形势也不乐观。